Ülkemize yöneltilen her tehdidin karşısındayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Akşener, İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti: Ülkemizi yönetenlerin yetersizliğinin sonucu da olsa, İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısındayız. Faturanın, milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız. Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de; milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit, yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İYİ Parti iktidarında, Türkiye'yi dünya sahnesinde yeniden hak ettiği itibarlı konuma ulaştıracağız. Bunu, iş bilmez birkaç atanmışla değil, Türk Hariciyesi'nin yetiştirdiği çok değerli diplomatlarımızla yapacağız. O kutlu gün gelene kadar ise bıkmadan, usanmadan, yapılan hataları söylemeye, doğru yolu göstermeye devam edeceğiz.