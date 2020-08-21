Yangınlar kasıtlı mı çıkarılıyor?

Çeşme'de 200 hektarlık bir alanı etkileyen ve uzun bir mücadelenin sonucu kontrol altına alınabilen yangının bölgenin özelliklerine bakıldığında 'kasıtlı' çıkarılma olasılığının yüksek olduğunu iddia eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Anayasaya göre en büyük suçlardan olan orman yangınlarının ülke genelinde özellikle o güzelim ormanlık alanlara, meralara binalar dikmek için kasıtlı çıkarılıyor olmasına tepki göstererek yüzlerce hektar alanın küle döndüğü orman yangını ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Beko verdiği önergede;'' İzmir ili Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'nde yüzlerce hektar alanın küle döndüğü orman yangını sonrası; henüz yangının nedeni ve ortaya çıkardığı sonuçlar incelenmeden RES yapımı amacıyla iş makinalarının çalışmaya başladığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Çevre Kanunun ilgili maddesi gereğince ÇED gerekli değildir kararı veya ÇED olumlu kararı alınmadıkça kiralama ya da tahsis yapılamayacağı ya da ağaç kesimine izin verilemeyeceği açıktır'' dedi.

Beko'nun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle: ''Bölgede Gürol Porselen A.Ş. Tarafından kurulmak istenen RES için önceki yıllarda alınan ÇED gerekli değildir kararı, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal kararına rağmen RES için çalışmaların başlatıldığı bilgisi doğru mudur? İlgili firma hangi karara dayanarak bölgede çalışmalara başlamıştır? Yeni ÇED raporları alınmış mıdır? Bu raporların sonuçları nelerdir? Çalışmaların bölgede çıkan yangının hemen ardından başlatılmış olması kamuoyunda, yangının bilinçli çıkarıldığına dönük şüphelere yol açmıştır. Halihazırda yangının çıkış sebebine dair yürütülen adli ve idari soruşturma bulunmakta mıdır? İş makinelerinin RES'lerin kurulması için ormanda başlattığı çalışmaların bölgedeki tarihi Roma mezarlarına, kilise ve yeşil alanlara zarar verdiği vurgulanmaktadır. Bölgede SİT alanı kararı var mıdır? SİT alanında yapıldığı ileri sürülen RES yapım çalışmaları ve buna bağlı olarak kiralama ve tahsislere dair Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır? Bölge insanın yaşamını doğrudan etkileyecek olan RES yapım kararının yol açacağı telafisi olmayan zararlara karşı atılması düşünülen adımlar nelerdir?