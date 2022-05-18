Yargıtay’ın Kaftancıoğlu kararına CHP il örgütlerinden ortak tepki

Ülke genelinde CHP il örgütleri, Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen onama kararına eş zamanlı yapılan basın açıklamasıyla tepki göstererek 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapılacak mitinge yönelik çağrıda bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlıkları tarafından Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen onama kararına ilişkin ülke genelinde dün eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. İzmir’de de CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla CHP İl Başkanlığı binasında basın açıklamasında bulunuldu. Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Yücel, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtı olduğunu söyledi.

“Yargıtay kararına şaşırmadık”

Merkezi iktidarın, iktidarı kaybetme korkusuyla toplumun her kesiminde despotik baskılarını giderek artırdığını ifade eden Yücel, “Ancak biliyoruz ki korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır. Ekonomiden dış politikaya her alanda; ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkıyla dalga geçen, gündelik, popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık” dedi.

“Haksızlığın karşısında dimdik duracağız”

Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın hukuk ve adalete göre yazılmadığını da kaydeden Yücel, “Bu karar, hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Ve bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye’dir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayı Milliye’ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır. Bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle; mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz onlar gibi ‘mağdur edebiyatı’ yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak, hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız” diye konuştu.

Yücel’den İstanbul’daki mitinge çağrı

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapılacak mitinge yönelik çağrıda da bulunan Yücel, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek, tek ses olarak ‘dur’ diyeceğiz. İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına ‘dur’ diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi. ‘Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek! Şunu kimse unutmasın! Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Canan Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.