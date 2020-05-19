CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazırladığı 16 maddelik ekonomi öneri paketini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Salgından sonra daha da artan işsizlik, yoksulluk, üretim kapasitesindeki daralma Türkiye ekonomisi için ciddi tehlike sinyalleri vermektedir" dedi. Kılıçdaroğlu, her siyasi partinin ekonomik programı olduğunu ve iktidara geldiğinde bunu uygulamak istediğini belirterek, "Ancak buhrandan çıkış programları, asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlardır. Bu çerçevede iktidar programımız saklı kalmak kaydıyla mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı siyasal ve tarihsel bir görev olarak görüyoruz ve kabul ediyoruz. Ekonomi güven ister. Hükümetçe güven verecek adımların kararlılık ve geniş bir destekle atılacağının ve gerekli yapısal reformların yapılacağının kamuoyuna açıklanması hayati derecede öneme sahiptir. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte mevcut ekonomik buhranın aşılması için iktidarın yapısal reformlar konusunda adım atması gereken alanları ve konuları kamuoyunun takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

Yeni bütçe ilk adım olacaktır

Hükümetin hem güven vermek hem de kamuoyu desteğini sağlaması için ivedi ve öncelikle 2 alanda kararlı tavır takınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Kamu-özel iş birliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir. Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM'ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM'de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan '2020-2022 Orta Vadeli Program' artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ve yeni bir plan, ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır."