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Yeni Ekonomi Reformu'na Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Reformu'na tepki gösterdi

Yeni Ekonomi Reformu'na Kılıçdaroğlu'ndan tepki
13 Mart 2021 Cumartesi 09:02

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı 'Yeni Ekonomi Reformu'na tepki gösterdi. İktidarın 23'üncü kez reform paketi açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı? Yok. Peki bu pakette saraylarla ilgili tek cümle bir tasarruf var mı? Yok. Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi.

“BUNLARIN EKONOMİDE REFORM YAPACAK HALLERİ DE YOK”

‘Saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor’ notuyla paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu, reform paketiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili halkım ekonomik paket açıkladılar. Kaçıncı biliyor musunuz? 23’üncü paket. Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına bu pakette ‘işsize iş bulacağız’ diye bir cümle var mı?

* Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, ona yakın sarayda oturuyorlar. Peki bu saraylarla ilgili tek cümle bir tasarruf var mı? Yok.

* Hadi onlardan da vazgeçtik, Beşli çeteye dünyanın parasını ödüyoruz oradan bir tasarruf var mı?  Oradan da yok.

* Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler.

* Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş o bizim işimiz onu biz yapacağız”

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #ekonomi reformu #kılıçdaroğlu
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