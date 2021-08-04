Yücel: Bergamalılar CHP'yi çok çabuk özledi

Bergama’ya çıkarma yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve milletvekilleri 2 buçuk yıldır ilçeyi yöneten Ak Parti belediyeciliğini eleştirdi. Bergama’da birçok problemin olduğunu ifade eden İl Başkanı Yücel, “Bergamalı hemşerilerimiz halkçı belediyeciliği çok çabuk özlemiştir. Yapılacak ilk yerel seçimde Bergamalılar özlediği Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine tekrar kavuşacaklar” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın İzmir Milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirdiği iki günlük Bergama ilçe çalışma programı kapsamında CHP İlçe Başkanlığı’nda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir milletvekillerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına İl Başkanı Yücel’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Bedri Serter, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve parti yöneticileri katıldı.

“Kötü gidişatı değiştireceğiz”



Basın toplantısında Bergama programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz iki günlük Bergama programımız kapsamında, İl yöneticilerimiz, İzmir Milletvekillerimiz ve Bergama ilçe örgütümüzle birlikte başta Bergama köyleri olmak üzere meslek odaları ile bir araya gelip Bergamalı hemşehrilerimizle birbirimizi dinledik. İzmir Milletvekillerimiz Atila Sertel, Bedri Serter, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu ile birlikte 22 köy ziyareti gerçekleştirdik. Bergama programımız bugün ziraat odası ziyareti, sanayi sitesi ziyareti ve yine köy ziyaretleriyle devam edecek. İzmir Milletvekillerimizle birlikte köylerde çalışma yaparken covit19 küresel salgınında köylerdeki üreticinin desteklenmediğine, hastalık koşullarında kısıtlamalardan muaf tutularak çalışmak zorunda bırakılan çiftçinin ürettiği ürünlerin değerinde satılamadığı ya da çiftçinin elinde kaldığı bizzat köylülerimizce dile getirilmiştir. Köylümüz, çiftçimiz yüksek girdi maliyetleri altında ezilmiş ve üretemez hale getirilmiştir. İthalata yönelik tarım politikası, Türk Lirasının döviz karşısında adeta erimesi ve 128 milyar doların buharlaşmasıyla halkımız temel gıda maddelerini alamaz hale gelmiş ve adeta hayatta kalma mücadelesi vermeye başlamıştır. Küresel salgınla mücadele eden halkımız, liyakatsiz ve birkaç maaş alan yöneticiler nedeniyle bir de ekonomik buhranla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu kötü gidişatı Bergamalı hemşerilerimizle, esnafımızla, köylülerimizle, çiftçimizle ve dostlarımızla birlikte değiştireceğiz" dedi.

Bergama tekrar CHP belediyeciliğine kavuşacak



Bergamalı vatandaşların halkçı belediyeciliği çabucak özlediğin belirten Yücel, "İlk seçimde, saray değil, bilgi üreten, 5’li çeteyi değil çiftçiyi destekleyen kamucu, toplumcu yönetim anlayışını liyakatli kadrolarla oluşturacak, sömürü ve talan düzenine sandık eliyle son vereceğiz. Yaptığımız incelemelerde, görüşmelerde şunu tespit ettik. 2,5 senedir bırakın köylere hizmet götürmeyi, kent merkezini dahi yönetemeyen bir belediyecilik anlayışı Bergama’yı yönetiyor. Bergama kent merkezinin büyük bir yol problemi mevcut. Temas kurduğumuz herkes yol probleminden yakınmakta. En net şekilde ifade etmek gerekirse Bergamalılar mevcut İlçe belediyesinden umudunu kesmiş durumda. 2014’te yürürlüğe giren Büyükşehir yasası kapsamında, belde belediyelerinin kapatılması ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılması konusunda en büyük mağduriyeti yaşayan kentlerden biri Bergama’dır. Bunun da ötesinde köylülerin üretim arazilerini, tarihi tekstil fabrikasını parsel parsel satmaya çalışarak bütçe denkleştirmeye çalışan belediye yönetiminin, tıpkı geneldeki AKP iktidarı gibi satmak, harcamak ve buharlaştırmak üzerine kurulu yönetim anlayışı Bergamalıları bezdirmiş. Umuyoruz ki Bergamalıların haklı ve insani taleplerine birileri; çay atarak cevap vermez. Yerel seçim üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen gördük ki Bergamalı hemşerilerimiz halkçı belediyeciliği çok çabuk özlemiştir. Büyükşehir Belediyemizin köylerde yapmış olduğu çalışmaları görünce gururlandık. Birçok köyümüzde yol, kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmaların bitmesiyle birlikte yapılacak ilk yerel seçimde Bergamalılar özlediği Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine tekrar kavuşacaklar" diye konuştu.

Yücel’den iktidara yangın eleştirisi



Devam eden orman yangınlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yücel, "Özellikle son bir haftadır Türkiye’nin dört bir yanında başlayan ve her ne hikmetse söndürülemeyen orman yangınları tüm Türkiye’yi kaygılandırıyor. Ormanlarımız yanıyor, ağaçlarımız yanıyor, insanlarımız yanıyor, geleceğimiz yanıyor ama yangınlar bir türlü söndürülemiyor. Tarım Orman Bakanı; işgal ettiği bakanlığın görev ve sorumluluklarını unutmuş açıklama yapıyor, “yangın söndürmek belediyelerin görevi diyor”, Yangın bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı; insanlara çay fırlatıyor. Türk Hava Kurumuna kayyum atayanlar, geçtiğimiz yıllarda İzmir yangınına boş boş bakan Tarım ve Orman Bakanı bugün yine aynı şekilde güneş gözlükleriyle ormanların yanışını izlemektedir. Biz ülke yanıyor derken, ekonomik çıkmazı ve tek adam sisteminin bir padişahlık rejimi olduğunu vurgulamak istiyorduk. Ancak AKP iktidarı basiretsiz ve liyakatsiz yöneticileriyle ülkeyi gerçekten yakıyor. Yanan ormanları söndürmek yerine günlük kirası 1.3 milyon olan Rus uçaklarına ülkeyi teslim etmiş durumdalar ve Türk Hava Kurumunun uçaklarını eski diyerek kullanmamaya devam ediyorlar. Eğer bu yangınlar bir an önce söndürülmek isteniyorsa Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükşehir Belediyelerine uçak kiralama yetkisi verilmesi çağrısı ve 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın Türk Hava Kurumunun yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır olduklarına dair açıklamaları iktidar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Yangında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dün de Bergama Tırmanlar Köyü’nde yaşayan ve yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için Manavgat’a giden ve görev başında hayatını kaybeden Erdal Tovka’nın acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ben yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerine Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Bergamayı önemsiyoruz



CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise, "Bergama bildiğiniz gibi CHP olarak çok önemsediğimiz bir kentimiz. Bu kentte çalışmalar ile ilgili ufak bilgiler vereceğim. Burada son 2,5 yılda, Bergama'yı AKP aldıktan sonra neler değiştiğini belirteceğim. Bir Sümerbank fabrikası var ve hükümet alır alamaz buraya el koymak istedi TOKİ konutlarını yapmak için. Biz de buna el koyduk ve Bergama'nın üniversiteye ihtiyacı olduğunu söyledik. Tarım Arkeoloji, tekstil kısmı konusunda bir bölüm açılması lazım dedik. Bir diğeri de Bergama'nın ortasında bir stadyumumuz var. Burada bizim dönemimizde de sorunlar çıkmış ancak etrafında 100'e yakın ekmek yiyen esnafımız var, burasını tutturdular millet bahçesi yapacağız diye ancak burada belediye meclis üyelerimize projeleri bile göstermediler. Biz üstüne basa basa söyledik sonrasında bir proje çıkardılar. 100 esnafı yok ederek sadece 30 esnafın yer alacağı bir proje belirttiler. Bir de burada koku sorunu vardır ve Bakırçay deresine inip fotoğraf çektik ve 1 hafta ayaklarımda kaşıntı geçmedi. O havzanın bir an önce temizlenmesi gerekir ki oradaki kullanılan sular sizlere sebze olarak geliyor. 3'ncü konu ise satışa çıkartılan araziler. Köy arazilerini satışa çıkartıp belediyeye katkı konulsun dendi ancak burası yüzyıllardır bölge halkının ürünlerini yetiştirdiği yerlerdi. Burası köylülere verilecek ve burada sistem aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.

“Bergama'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz”



Milletvekili Mahir Polat da “Bergama bizim için çok önemli. Her geldiğimizde savrulan Türkiye'nin Bergama'da nasıl dolduğunu görüyoruz. Bergama'nın suyuna ağaçlarına dokunulmuyor. Susuzluk bu bölgedeki insanlar için büyük bir problem. 1 tane özel bir çiftliğe köylüye olmayan su aktarılıyor. Tarım bakanlığına sorduk bize ücreti karşılığı 10 bin metreküp suyun aktarıldığını söyledi. Biz köylüye gittiğimizde bugün de susuzluktan yakınırken, suyun oraya verildiğin görüyoruz. Bergama sunağımız var, Bergama gelirinden daha büyüğü Almanya'da sergilenerek daha fazla kazanıyor. Bu iktidar bunla ilgili hiçbir çalışma yapmadı, biz iktidara geldiğimizde bunun için canla başla çalışacağız. Bergama'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve hak ettiği değeri kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

“Bergama’yı İzmir’den ayırmaya çalışıyorlar”



Polat'ın ardından açıklamalarda bulunan Kamil Okyay Sındır ise devlet yatırımları konusundaki Bergama'ya gösterilen tutumu eleştirerek "Bergama'yı ülkenin genel sorunlarından ayırmak mümkün değil. Özellikle tarım konularında. Kutsal kitaplara adı geçen bir kent Bergama. Maalesef bugün hak ettiği yerde değil. Hükümet, her halde Bergama'yı Türkiye'nin bir ilçesi olmaktan çıkarmış. 2021 yılı kamu yatırımlarına bakıyorum 3 tane yatırım var. Bergama'yı İzmir'den koparmaya çalışan bir anlayış var” diye konuştu.

“Halk erken seçim istiyor”



Erken seçim çağrısında bulunan Milletvekili Atila Sertel, "Tek adam yönetimin Türkiye ilçelerine olduğu gibi medeniyetin beşiği Bergama'yı da gözden çıkardığını görüyoruz. Çünkü bunlar halkı , insanları, emekçileri, tarımla uğraşanı, emekliyi memuru sevmiyorlar. Sevdikleri kesim 5'li çete başta olmak üzere yandaşlar… Bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir. CHP iktidarında garibanların çiftçilerin, köylerin , ezilenlerin yanında olacağız. Birlikte üreteceğiz. Bu Türkiye bizim. Bu Türkiye'yi beraber kazandıracağız. Eski Türkiye aç değil açıkta değildi. Şimdi 25 milyon kişi sosyal yardımlara muhtaç hale geldi. Cesaretiniz varsa bir an önce seçime giderseniz. Hodri meydan. Seçimden kaçılmaz kaçmayın, halk erken seçim istiyor.” dedi.