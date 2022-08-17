Zafer Partisi'nden açıklama: Anadolu Kalesi projesi acil ve zorunludur

Zafer Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa, parti binasında yaptığı yazılı basın açıklamasında Suriye politikası üzerinden hükümete yüklendi. Boyunağa, "Zafer Partisi ve Sn. Özdağ’ın geçici sığınmacıların ve kaçakların gönderilmeleri ile ilgili politikaları ve sınır güvenliği için ortaya koyduğu Anadolu Kalesi projesi artık eskisinden daha acil ve zorunludur." dedi

Zafer Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: Sn. Ümit Özdağ’ın yol göstericiliği ve siyasi tecrübesi sayesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Soçi görüşmesi neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Suriye Dışişleri Bakanlığı arasında görüşmeler başlamıştır. Bu görüşmeleri protesto etmek için yapıldığı iddia edilen, Türkiye karşıtı gösteriler bizlere bir kez daha göstermiştir ki, 100 yıl önce hastane yatağındaki yaralı Türk askerlerini süngü ile öldüren hainler ile bugün bayrağımızı yakan hainler aynı kişilerdir. Bayrağımız bizim en önemli milli değerlerimizdendir. Şehit kanı üzerine doğan ay ve yıldız Anadolu’yu vatan yapan Türklüğümüzü temsil etmektedir. Dört asır boyunca Türk himayesinde güvenli bir hayat süren Ortadoğu halkı, kolayca kandırılarak nasıl ihanet etmiş ise, 10 yıldır verilen onca emeğe rağmen yine ihanet içerisindedirler. Çünkü kişisel menfaatlerine ve Amerika’nın menfaatlerine ters düşen her durumda bu tip olaylar ve başkaları da yaşanacaktır.

Anadolu Kalesi zorunluluk

Bu arada her gün bölgeden gelen şehitlerimiz, sadece ailelerinin değil tüm milletimizin içini yakmaktadır, tarifsiz acılar yaşatmaktadır. Son yirmi yıldır Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkmenlere yardım etmek yerine hatalı politikalar ile Barzani ve İhvancılar desteklendi. Tüm bu olanlar bize göstermiştir ki, Zafer Partisi ve Sn. Ümit Özdağ’ın geçici sığınmacıların ve kaçakların gönderilmeleri ile ilgili politikaları ve sınır güvenliği için ortaya koyduğu Anadolu Kalesi projesi artık eskisinden daha acil ve zorunludur. Halkımız bu provokasyonlar karşısında sakin kalmalı ve hükumete gerek sosyal medya gerekse seçilmiş milletvekilleri aracılığı ile geçici sığınmacı ve kaçakların derhal gönderilemeye başlanması için baskı yapmalıdır. Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyor ve hükûmeti; bu sığınmacı ve kaçakların ülkemizden gönderilmeleri için göreve davet ediyoruz.