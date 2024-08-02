TÜİK, suça karışan çocuklara dair 2023 yılı verilerini paylaştı. 2022 yılına göre yüzde 10,7 oranında azalma gösteren olay sayısı 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların büyük çoğunluğu mağdur olarak yer aldı.

Çocukların güvenlik birimlerine getirilme sebepleri

TÜİK'in yayınladığı "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri" raporuna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların 242 bin 875'i mağdur, 178 bin 834'ü suça sürüklenme, 84 bin 751'i bilgisine başvurma, 15 bin 716'sı kayıp olarak, 11 bin 179'u kabahat işlediği iddiasıyla ve 4 bin 228'i ise diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine getirildi.

Suça sürüklenen çocukların suç profili

Suça sürüklenen çocukların yüzde 39,8'i yaralama, yüzde 20,8'i hırsızlık, yüzde 7,7'si pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'u uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,0'ı ise tehdit suçlarına karıştı.

Mağdur çocuklar

Güvenlik birimlerine gelen çocukların yüzde 45,2'si mağdur olarak yer aldı. Mağdur çocukların yüzde 89,7'si suç mağduru, yüzde 10,2'si ise takibi gereken olay mağduru oldu. Suç mağduru olan 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit ve yüzde 13,9'u ise diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

Güvenlik birimlerine gelen çocukların dağılımı

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların büyük kısmı mağdur veya suça sürüklenme nedenleriyle getirilirken, diğer nedenler de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çocukların karşı karşıya kaldığı durumlar, toplumsal bir sorun olarak dikkat çekiyor.