UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Bayern Münih, Paris Saint-Germain’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Peki PSG Bayern Münih maçını kim kazandı ve Luis Diaz neden oyundan atıldı? İşte tüm detaylar haberimizde!

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te Bayern Münih’i ağırladı. Peki PSG Bayern Münih maçını kazandı mı? Mücadeleyi 2-1 kazanan Bayern Münih, deplasmanda galibiyete uzandı.

Bayern Münih golü: 4. dakikada Luis Diaz (1-0)

Bayern Münih golü: 32. dakikada Luis Diaz (2-0)

PSG golü: 74. dakikada Joao Neves (2-1) Liverpool Real Madrid maç kadrosu belli oldu! Arda Güler Liverpool maçında oynayacak mı? İçeriği Görüntüle

LUIS DIAZ NEDEN OYUNDAN ATILDI?

Bayern Münih’in golcüsü Luis Diaz, 45. dakikada takım arkadaşı Achraf Hakimi’ye yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu pozisyon PSG’de büyük heyecan yarattı. Maç boyunca Diaz olmadan oynayan Bayern Münih, skoru korumayı başardı.

Achraf Hakimi, kırmızı kart pozisyonu sonrası sakatlanarak gözyaşları içinde kenara alındı.

Maç başka golle tamamlanmadı ve Bayern Münih deplasmanda 2-1 galip geldi.

Bayern Münih puanı: 12

Paris Saint-Germain puanı: 9