Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2, özellikle bütçe dostu telefonlar için tasarlandı ve Xiaomi'nin modellerinde ilk olarak kullanılacak. İşlemci, Samsung'un 4 nm üretim sürecinden geçerek güçlü bir performans sunuyor. 1.8 GHz hızında çalışan 6 verimlilik çekirdeği (A55) ve 2.0 GHz hızında çalışan 2 performans çekirdeği (A78) ile donatılmış durumda.

Snapdragon 4s Gen 2, FHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızını destekleyerek kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca çift 16 Megapiksel kamera kurulumu veya tek 32 Megapiksel kamera kurulumunu destekliyor. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise 108 Megapiksel fotoğraf çekme yeteneği.

İşlemci, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6'nın yerine Wi-Fi 5 tercih edilmesinin sebebi ise maliyetleri düşürmek ve uygun fiyatlı telefonlar için ideal bir çözüm sunmaktır.

Türkiye 5G'ye 2026'da geçiyor

Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanımı için planlanan geçiş tarihi 2026 olarak açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin teknik hazırlıklarını tamamlamasının ardından uygun şartlar sağlandığında 5G'ye geçiş yapacaklarını belirtti.

5G Teknolojisinin Avantajları

5G, önceki nesil mobil ağlara kıyasla çok daha yüksek hızlar ve düşük gecikme süreleri sunarak kullanıcıların internet deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Bu teknoloji, özellikle yüksek veri ihtiyacı olan uygulamalar için ideal bir çözüm sağlıyor.