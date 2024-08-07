Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mero, enerjik sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Rap Müziğin Yükselen Yıldızı

Gerçek adı Enes Meral olan Mero, Almanya'da doğup büyüyen ve müziğiyle dünya çapında ün kazanan bir rap sanatçısıdır. Çıkardığı hit şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Mero, güçlü sözleri ve etkileyici ritimleriyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan sanatçı, hayran kitlesini her geçen gün daha da genişletiyor.