Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. BTK'nın sitesinde yer alan bilgilendirmede, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Erişim engeli neden uygulandı?

Roblox'un neden yasaklandığına dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Ancak, bu tür kararlar genellikle içerik veya güvenlik endişeleri nedeniyle alınabiliyor. Erişim engelinin ne kadar süreceği ve hangi koşullar altında kaldırılabileceği konusunda da şu an için net bir bilgi bulunmuyor.