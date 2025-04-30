UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final'inde Real Betis ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde.

Real Betis - Fiorentina Yarı Finalde Karşılaşıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta. 01 Mayıs 2025 Perşembe günü yarı final mücadelesinde İspanya temsilcisi Real Betis ile İtalya ekibi Fiorentina kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, dev karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor.

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat Kaçta?

Karşılaşma, 01 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele, Sevilla'da yer alan Benito Villamarin Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Real Betis - Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maçın yayıncısı tabii Spor olarak açıklandı. tabii Spor üzerinden maç şifreli olarak izlenebilecek. Yayın aşağıdaki platformlardan takip edilebilecek:

Turkcell TV+: 75. kanal

Türksat Uydusu: tabii Spor frekansları

İnternet Yayını: tabii uygulaması ve web sitesi üzerinden

Real Betis - Fiorentina maçını nasıl izleyebilirsiniz?

tabii Spor, şifreli yayın yapan bir platform olduğundan, izleyebilmek için geçerli bir üyelik gereklidir. TV üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, Turkcell TV+ üzerinden 75 numaralı kanalı tercih edebilir. Uydu ve internet kullanıcıları da uygun frekans ve bağlantılarla canlı yayını takip edebilir.