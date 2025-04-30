Aydın'da altın yatırımcısını yakından ilgilendiren 30 Nisan 2025 tarihli fiyat listesi belli oldu. Kuyumcular ve Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4165 TL'den satılıyor. Bozdurma fiyatı ise 4110 TL seviyesinde. Aynı gramajdaki altın serbest piyasada 4101 TL'den alıcı buluyor.

Çeyrek altın 6840 liraya kadar yükseldi

Yeni basım Aydın çeyrek altını 6806 TL'ye, eski çeyrek altın ise 6796 TL'ye satılıyor. Serbest piyasada ise çeyrek altının alış fiyatı 6799 TL, satış fiyatı 6840 TL olarak belirlendi. Altın türleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan çeyrek altın, yatırımcının gözdesi olmayı sürdürüyor.

Yarım, tam ve gremse ziynet altın da tırmanışta

Aydın'da yarım ziynet altın 13592 TL'den satılırken, tam ziynet altın 27080 TL'ye alıcı buluyor. Gremse ziynet altın fiyatı ise 67751 TL seviyesinde. Serbest piyasadaki fiyatlarda da benzer bir yükseliş dikkat çekiyor.

Cumhuriyet altını 27786 liraya dayandı

Cumhuriyet Ata altını Aydın kuyumcularında 27786 TL'den satılırken, serbest piyasada 27221 TL seviyesinden işlem görüyor. Ata 5'li altın ise 138567 TL gibi yüksek bir değerden satılıyor.

22 ayar bilezikte de artış var

22 ayar bilezik fiyatı kuyumcularda 3960 TL'ye kadar çıkarken, serbest piyasada 3758 TL olarak görülüyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla bilezik fiyatlarının artış trendine girmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların nasıl şekilleneceği ise merak konusu…