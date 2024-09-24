Madrid ekibi bu akşam kendi sahasında Alaves'i konuk ediyır. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, Alaves mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Real Madrid, geride kalan 6 haftada 2 mücadelede puan kaybı yaşarken lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Galibiyet serisi yakalamak isteyen Madrid ekibinde gözler Arda Güler’de olacak. Brahim Diaz'ın uzun süreli sakatlığından sonra daha fazla forma şansı bulan Milli futbolcumuz son olarak Espanyol maçında ilk 11 başlamıştı.

Eflatun beyazlılarda Camavinga sakatlığını atlatıp sahalara dönerken, Carvajal, Ceballos, Brahim Diaz, Alaba sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Gözler ise Milli yıldızımız Arda Güler'de olacak.

Real Madrid- Alaves maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya LaLiga’da 7. hafta heyecanı hafta içi oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Real Madrid’in, Alaves’i konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 22.00’da başlayacak.



Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Arda Güler Alaves maçında oynayacak mı?

İspanyol ekibinde yeni sezonda daha fazla süre bulan Arda Güler geçtiğimiz Espanyol mücadelesinde sahaya ilk 11’de çıkmıştı. Madrid ekibinde henüz gol ve asist katkısı veremeyen milli oyuncu performansıyla dikkat çekti.

Ancelotti birçok açıklamasında yıldız oyuncuya daha fazla süre vereceğini duyurmuştu. Arda Güler’in Alaves karşısında ilk 11’de olması bekleniyor.