Bugün itibarıyla, İslam aleminin rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi olarak kabul edilen üç aylar dönemi başlamış bulunuyor. Bu mübarek günlerin en önemli gecelerinden biri olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip gecesi, İslam dünyasında büyük bir anlam taşır ve bu geceyi ibadetle geçirmek, Allah'ın rahmetine ve bereketine nail olmayı amaçlayan Müslümanlar için çok kıymetlidir.

Regaip Kandili, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylık dönemin ilk mübarek gecesidir. Bu gece, aynı zamanda “rahmet ve bereket gecesi” olarak bilinir. Regaip gecesinde yapılan ibadetlerin, kişinin manevi arınmasına ve Allah'ın bağışlamasına vesile olacağına inanılır.

Regaip Gecesi yapılacak ibadetler neler?

Regaip gecesinde yapılacak başlıca ibadetler arasında, oruç tutmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek ve dualar etmek yer alır. Bu geceyi ihya etmek isteyenler, Perşembe günü oruç tutarak geceyi ibadetle geçirebilirler. Ayrıca, bu gece boyunca Kur’an okumak, tevbe ve istiğfar etmek de faziletli bir davranıştır. Müslümanlar için en değerli ilimlerden biri de ilmihaldir, bu nedenle Regaip gecesinde ilim öğrenmek de büyük bir sevap kazandırır.

Recep ayında oruç tutmak faziletli kabul edilir ve Regaip gecesi de oruçla geçirilmesi gereken özel gecelerden biridir. Perşembe günü oruç tutup akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek ve dua etmek, bu geceyi ihya etmenin temel ibadetlerindendir.

Regaip Gecesinin fazileti

Regaip gecesinin, Müslümanlar için çok büyük faziletleri vardır. Bu geceyi ihya eden, Allah’ın rahmetine erer ve dua kabul olunur. Allah, Regaip gecesinde, bu geceyi ihya eden ve hürmet gösteren Müslümanları affeder, dualarını geri çevirmez. Ayrıca, Regaip gecesi yapılan namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

Regaip gecesinin özel bir namazı yoktur, ancak bu geceyi ibadetle geçirmek çok kıymetlidir. Namazın kazası olanlar, kaza namazlarını kılabilirler, kazası olmayanlar ise nafile namaz kılabilirler.