Seferihisar Belediyesi, çocuklara yönelik kış spor okulları ile spora olan desteğini sürdürüyor. 8 farklı branşta düzenlenecek ücretsiz spor kursları, yeteneklerini geliştirmek isteyen çocuklar için önemli bir fırsat sunuyor. Kayıtlar, 30 Eylül’den itibaren başladı ve 11 Ekim’e kadar devam edecek.

Çocuklar için ücretsiz spor eğitimi

Seferihisar Belediyesi'nin uzun süredir başarıyla sürdürdüğü spor okulları, kış döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Basketbol, voleybol, tenis, taekwondo, bale, cimnastik, pilates ve kardio-step gibi çeşitli spor dallarında eğitim alacak çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirme şansı bulacak.

Yaz Spor Okulu ile 12 branşta 800 çocuğa hizmet veren Seferihisar Belediyesi, kış sezonunda 8 branşta eğitim vermeye hazırlanıyor. 5-15 yaş arası çocuklar için başlatılan bu eğitimler, sporu genç yaşlarda sevdirme ve yetenekleri erken keşfetme açısından büyük önem taşıyor.

Kayıtlar devam ediyor

30 Eylül’de Hıdırlık Spor Birimi, Taekwondo Salonu ve Cimnastik Salonu’nda başlayan kayıtlar, 11 Ekim’e kadar devam edecek. Spor kurslarına katılmak isteyen aileler, çocuklarını belirtilen noktalara başvurarak kayıt ettirebilirler.

Seferihisar Belediyesi’nin spor okullarında çocukların yanı sıra yetişkinler de kardio-step ve pilates derslerine katılabilecek. Dersler 14 Ekim tarihinde başlayacak.

Başkan Yetişkin: "Spor herkes için"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sporun önemine değinerek, Seferihisar’daki tüm çocukları yeteneklerini keşfetmeye davet etti. Başkan Yetişkin, "Spor kurslarımızda eğitim alan çocuklarımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda ödüller kazanması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Spora ve sporcuya desteğimiz daima devam edecek" dedi.

Yaş gruplarına göre branşlar:

Basketbol: 7-12 yaş arası

Bale: 5-8 yaş arası

Cimnastik: 5-12 yaş arası

Pilates: Yetişkinler

Kardio-Step: Yetişkinler

Voleybol: 7-15 yaş arası

Tenis: 7-12 yaş arası

Taekwondo: 6-14 yaş arası

Seferihisar Kış Spor Okulu, sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini artırmak ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına önemli bir adım atıyor.