Resmi Gazete'nin 20 Eylül 2024 Cuma tarihli ve 32668 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8988)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8989)

–– Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapı Kalıntılarının Ortaya Çıkarılması ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8990)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8991)

Yönetmelik

–– Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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