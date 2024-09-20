Xbox Game Pass, Eylül 2024’ün ikinci yarısında strateji severleri memnun edecek üç yeni oyun ile kütüphanesini genişletiyor. Xbox Wire gönderisine göre, bu ayın yeni eklenen oyunları ve çıkış tarihleri şöyle:

Wargroove 2, Chucklefish tarafından geliştirilen ve strateji severler tarafından sevilen Advance Wars tarzında bir oyun olarak öne çıkıyor. Frostpunk 2, uzun zamandır beklenen bir şehir kurma-hayatta kalma oyunu ve 11 Bit Studios tarafından geliştirildi. Son olarak Ara: History Untold, Civilization tarzı sıra tabanlı strateji oyunlarına benzer bir oynanış sunuyor ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanıyor.

Bu yeni oyunların yanı sıra, 30 Eylül itibarıyla Game Pass kütüphanesinden ayrılacak oyunlar da açıklandı. Oyunları oynamak isteyenler için son tarih yaklaşırken, ayrılacak oyunlar şu şekilde:

Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

(PC) The Walking Dead: Season Two (PC)

(PC) Valheim (Bulut, Konsol ve PC)

Oyun kütüphanesi her geçen gün değişen Xbox Game Pass, oyunculara yeni deneyimler sunmaya devam ederken, popüler oyunlardan bazıları da platformdan ayrılacak.