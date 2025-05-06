Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Rize, Edirne, Kırklareli ve Bodrum'da kamulaştırma ve koruma alanları ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmî Gazete'de yayımlandı

5 Mayıs 2025 tarihli ve 32537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yürütme ve idare bölümüne ait kararlarda çeşitli illerde kamulaştırma işlemleri ve alan tescilleri yer aldı. Ayrıca bazı yönetmeliklerde değişikliğe gidildi.

Rize'de kentsel dönüşüm için kamulaştırma

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre (Karar Sayısı: 9791), Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi'nde riskli yapıların tasfiyesi amacıyla 89 ada üzerindeki bazı parsellerin Rize Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Kamulaştırma, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın dönüştürülmesini hedefliyor.

Edirne ve Kırklareli'nde sınır güvenliği için kamulaştırma

Sınır hattında yapılacak devriye yolları ve güvenlik sistemleri için bazı taşınmazların Edirne ve Kırklareli Valilikleri tarafından acele kamulaştırılmasına (Karar Sayısı: 9792) karar verildi. Bu karar, Bulgaristan sınırındaki güvenlik altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bodrum Göl Mahallesi artık hassas koruma alanı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi'ndeki bir doğal sit alanı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi (Karar Sayısı: 9793). Bu statü değişikliğiyle bölgenin doğal yapısı daha sıkı koruma altına alınacak.

Diğer kararlar ve yönetmelik değişiklikleri

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik (Karar Sayısı: 9794)

(Karar Sayısı: 9794) Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne Ek Alan Tespiti (Karar Sayısı: 9795)

(Karar Sayısı: 9795) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar (Karar Sayısı: 9796)

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler

Kamuya İşçi Alımı Usul ve Esasları Yönetmeliği değiştirildi (Karar Sayısı: 9797)

değiştirildi (Karar Sayısı: 9797) İhracat Yönetmeliği 'nde değişiklik yapıldı

'nde değişiklik yapıldı Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi kararları

Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce yapılan bireysel başvurularla ilgili çok sayıda karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kararlar arasında ifade özgürlüğü, adil yargılanma ve özel hayatın korunması gibi başlıklarda hükümler yer aldı.

6 Mayıs 2025 Salı günü Resmi Gazete kararlarının tamamı;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

-- Rize İli, Merkez İlçesi, Piriçelebi Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Yer Alan 89 Ada, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 ve 16 Parsel Numaralı Taşınmazların, Bölgedeki Riskli Yapıların Tasfiye Edilerek Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Rize Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9791)

-- Edirne ve Kırklareli İllerinin Bulgaristan Hudut Hattında Tesis Edilecek Devriye Yolu, Fiziki Engel Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, Teknolojik Gözetleme Sistemleri ve Sınır Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Benzeri İşler Kapsamında Bazı Tesislerin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Edirne Valiliği ile Kırklareli Valiliği Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9792)

-- Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göl Mahallesi (14. Bölge) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9793)

-- İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9794)

-- Sınırları Gösterilen Alanın Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9795)

-- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9796)

YÖNETMELİKLER

-- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9797)

-- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-- Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

-- Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/176, K: 2025/42 Sayılı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2019/35226 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2022/95767 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2021/5438 Başvuru Numaral*ı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2021/35995 Başvuru Numaralı Kararı

-- Anayasa Mahkemesinin 21/1/2025 Tarihli ve 2022/42571 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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