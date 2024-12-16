Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımladıkları ilanlarla personel alımları gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu alımlar, farklı pozisyonlarda görev almak isteyen adaylara fırsatlar sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 35 uzman yardımcısı alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alacak. Adayların, ilgili bölümlerden lisans diplomasına sahip olmaları ve KPSS'den en az 70 puan almaları gerekiyor. Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: 12 uzman yardımcısı alımı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı için 12 kişilik kadro açtı. Adayların, belirli fakültelerden mezun olmaları, KPSS’den en az 80 puan almış olmaları ve YDS’den belirli dillerde yeterlilik göstermeleri gerekecek. Başvurular 3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı: 99 uzman yardımcısı alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 Uzman Yardımcısı alacak. Adayların, ilgili bölümlerden lisans diploması almış olmaları, KPSS’den en az 70 puan almaları ve YDS’de belirtilen dillerden yeterlilik sağlamaları şartı aranacak. Başvurular 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı: 70 personel alımı

Yargıtay Başkanlığı, 70 farklı pozisyon için personel alımı yapacak. Adayların KPSS'den belirli puan türlerinde yeterli puan almaları ve ilgili bölümlerden mezun olmaları istenecek. Başvurular, Yargıtay’ın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Başvuru detayları

Adaylar başvurularını, her kurum için belirtilen tarihlerde ve e-Devlet üzerinden yapabilecek. Detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlar ve kurumların resmi web sitelerinden ulaşılabilir.