İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı "Çengel-11" operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonlarda büyük miktarda sahte alkol ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonların detayları

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir mücadele yürütüldü. "Çengel-11" adı verilen operasyonlarda, 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üreten ve ticaretini yapan 85 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, sahte alkol üretimi ve ticaretinin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu tür suçlara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yerlikaya, düzenlenen operasyonların, güvenlik güçlerinin sahte alkol üretim ve ticaretine karşı yürüttüğü etkin mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.