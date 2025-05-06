Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Atatürk Havalimanı terminal binaları, "Terminal İstanbul" markasıyla teknopark ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı'nın terminal binaları teknopark ilan edildi. "Terminal İstanbul" adıyla hayata geçirilecek proje, Türkiye'nin en büyük teknoloji girişimcilik merkezi olmayı hedefliyor.

Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

İstanbul'un Avrupa yakasında uzun yıllar sivil ve kargo uçuşlarına hizmet veren Atatürk Havalimanı, 7 Nisan 2019'da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022'de ise kargo uçuşlarına kapatılmıştı. Boşalan terminal alanlarının geleceğiyle ilgili beklenen karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Terminal İstanbul" markasıyla dev dönüşüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı terminal binalarının artık "teknopark" statüsünde olduğunu belirtti. Kacır, teknoparkın "Terminal İstanbul" markasıyla hizmet vereceğini duyurarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulan bu merkez, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak."

Girişimcilik, yapay zeka ve yazılım merkezi olacak

Yeni teknoparkın sadece bir ofis alanı değil, aynı zamanda bilim, yazılım ve yapay zekâ alanlarında da eğitim ve üretim yapılabilecek bir merkez olacağı vurgulandı. Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji atölyeleri burada kurulacak."