Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığına toplamda 216 personel alacak. İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 35 uzman yardımcısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 35 uzman yardımcısı alacak.

Başvuru şartları

- İlgili lisans bölümlerinden mezun olmak.

- KPSS’den en az 70 puan almış olmak.

- İngilizce YDS’den asgari (C) düzeyinde dil yeterliliğine sahip olmak.

Başvuru tarihleri

6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru yapılabilecek.

Adaylar, Resmî Gazete’de yayımlanan ilan veya “www.aile.gov.tr” ve “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden detaylara ulaşabilir.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı: 12 uzman yardımcısı

Avrupa Birliği Başkanlığı, sınavla 12 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvuru şartları

- Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İletişim gibi bölümlerden mezun olmak.

- KPSS’den en az 80 puan almak.

- YDS’den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden (B) düzeyinde puan almış olmak.

- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru tarihleri

3-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik başvuru yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı: 99 uzman yardımcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda 99 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başvuru şartları

- KPSS’den asgari 70 puan almış olmak.

- İngilizce, Rusça veya Çince YDS’den (D) düzeyinde başarı sağlamak.

- 35 yaşını doldurmamış olmak.

- İlgili fakültelerin lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru tarihleri

Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak.

Yargıtay Başkanlığı: 70 Personel alımı

Yargıtay Başkanlığı, farklı pozisyonlarda toplam 70 personel istihdam edecek.

Başvuru şartları:

- Genel pozisyonlar için KPSS’den en az 70 puan, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise en az 60 puan almak.

Başvuru tarihleri

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Sonuçlar ve bilgilendirmeler “www.yargitay.gov.tr” ve Kariyer Kapısı sitelerinde duyurulacak.

İlgili kurumlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, açıklanan tarihlerde elektronik başvurularını yapabilir. Detaylı bilgilere kurumların resmî web sitelerinden ve Resmî Gazete ilanlarından ulaşılabilir.