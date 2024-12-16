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Kazanın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından kadın, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Aydın ’ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde tren kaza sı meydana geldi. Ovaköy Mahallesi mevkiinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.

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