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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli ’nin Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kaza sında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye uçtu. 34 FBJ 465 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak derede takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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