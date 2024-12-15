Sultanbeyli’nin Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye uçtu. 34 FBJ 465 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak derede takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla dereden çıkarılan araç, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA