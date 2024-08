Antalya'nın Serik ilçesinde dünyaca ünlü Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin konser verdi. Ricky Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum" dedi.

Bu yıl 10. yılını kutlayan Regnum Carya'da 'Regnum Live in Concerts' serisi kapsamında müziğin uluslararası yıldızlarından Porto Rikolu sanatçı, yorumcu, aktör Ricky Martin konser verdi. Dün akşam yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Ricky Martin, sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Enerjisi hiç düşmeyen, dansları, sempatik tavırları ve Türkçe söylediği 'Teşekkürler Türkiye' sözleriyle kendisini izlemeye gelen 2 bin 500 kişiyi hayran bırakan Ricky Martin'e sahnede yedi kişilik dans grubu ve dokuz müzisyen eşlik etti.

Antalya'da 2016 yılında EXPO'nun açılışındaki konserinin ardından Türkiye'de tekrar sahneye çıkan Ricky Martin, konserine en sevilen şarkılarından 'Maria' ile başladı. Ricky Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum" diyerek hayranlarını selamladı.

Ricky Martin, 'Shake Your Bon Bon', 'She Bangs', 'Nobody Wants to be Lonely', 'Livin'la vida Loca' gibi en sevilen şarkılarını koreografi eşliğinde söyledi. Dillere marş olan 'Cup of Life' ile tamamlanan gecede Ricky Martin en kısa sürede İstanbul'da da buluşmak üzere sahneden alkışlarla ayrıldı.