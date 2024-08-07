Romanya Merkez Bankası, küresel piyasalardaki çalkantıya rağmen sürpriz bir kararla politika faizini indirdi. Faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 6,5'e çekildi.

Faiz indirimi kararının gerekçeleri

Faiz indirimi kararı, Haziran ayında yüzde 4,9 ile 2021'den bu yana en düşük seviyeye gelen enflasyon rakamları sonrasında alındı. Banka, kısa vadeli enflasyon görünümündeki önemli iyileşmenin faiz indirimine yol açtığını belirtti. Ancak uzun vadeli tahminlerde belirsizliklerin hala yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Piyasa beklentileri

Bloomberg'in anketinde ekonomistlerin çoğunluğu, faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyordu. Pazartesi günü küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı, gelişen piyasalarda ciddi baskılar yaratmıştı. Ancak bu durum Romanya Merkez Bankası'nı parasal genişleme politikasından caydırmadı.

Romanya'da bu yılın sonlarına doğru yapılacak seçimler de mali riskler oluşturuyor. Avrupa Birliği, ülkenin milli gelirinin yüzde 7'si kadar yüksek bir bütçe açığı öngörüyor, bu da mali istikrar için önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Romanya Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, ülkenin ekonomik politikalarının kısa vadeli iyileşmelere odaklandığını gösteriyor. Ancak uzun vadeli ekonomik tahminlerde belirsizliklerin devam etmesi, gelecekteki ekonomik politikaların nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.