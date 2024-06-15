Milli takımımız, Milletler Ligi üçüncü hafta, üçüncü maçında Hong Kong'da oynanan maçta güçlü rakibi Çin'e 3-2 kaybetti.

Olimpiyatlara ilk torbadan başlayabilmemiz için, bu maçı yada Pazar günü saat 12'de oynanacak olan Brezilya maçını kazanmamız gerekiyordu. Şimdi yarın oynanacak Brezilya maçına bakacağız.

En son Dünya Kupası finalinde, geçen Temmuz ayında karşılaştığımız, Çin Milli takımı ile 10 bini aşkın seyircilerinin önünde karşılaşıp, rövanşı vermemek önemliydi. Ve hiç te kolay değildi... Bunu başarmaya çok yaklaşmamıza rağmen, karar setinin sonunda şans bizimle değildi.

Milli takımımızın ile gurur duymak için oynadıkları voleybola bakmaya gerek yok. Daha takımlar seremoni için sıralanırken sergiledikleri pozitif enerji. Devamında milli marşlar okunurken, gözlerindeki ışıklar. Ve marşımızı gür bir sesle okurken gösterdikleri kararlı tutum, gurur duymanıza yetiyor. Bir de üzerine sahada sportmence, mertçe mücadele verince, gözler nemleniyor!

Deplasmanda oynayacağınız, kazanmış olduğunuz bir dünya kupası rövanşı hiç bir zaman kolay olmaz. Nitekim hiç de kolay olmadı. Karar setine giden mücadelede takımımız çok çok iyi mücadele etti. İlk iki seti çok iyi oynadık. Bilhassa Elif'in iyi oyunu, tüm takımı etkiliyor. Vargas ve Ebrar her zamanki skorer oyunlarını gösterdiler. Kaptan Eda tek ayak hücumlarını iyi oynadı. Aslı Kalaç da ortada iyi mücadele verince ilk iki seti güle oynaya kazandık. Çin takımı ise seyircisinin de desteği ile konsantrasyonunu gittikçe arttırdı. İyi de müdafaa yaptılar. Biz fazla hata yapmasak da, rakibin iyi oyununu bozamadık. Bir noktadan sonra Elif'in seçeceği hücumlar fazla tahmin edilebilir oldu, hoca da Cansu ile devam etti. Bu tercih iş yapmayınca finalde Elif'li kadroya döndük.Bu tercih karar setinin başında işe yaradı. Seti sona kadar2-3sayı önde girsek de şanssız bir final oldu ve maçı kaybettik.

Şimdi, yarınki maça çok iyi konsantre olmalı ve iyi mücadele etmeliyiz.Daha iyi servis atmalı ve daha da önemlisi çok daha iyi servis karşılamamız lazım.

Bu takımın karekterinden şüphemiz yok!

Atatürk'ün kızları kazansalar da kaybetseler de, parlamaya devam ediyor...

Sevgi ve Saygılarımla