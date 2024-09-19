Aydın'da 20 Eylül Cuma günü, çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.

İşte detaylı kesinti bilgileri:

Saat: 09:00 - 10:00

Bölge: Kuyucak / Aydın

Mahalleler: Ovacık Mh., Ören Mh., Belenova Mh., Çobanisa Mh., Kayran Mh., Yöre Mh., Yukarıyakacık Mh., Yeşildere Mh., Yaylalı Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti sırasında bölgede enerji akışı sağlanamayacak.

Saat: 10:00 - 15:00

Bölge: Kuyucak / Aydın

Mahalleler: Yamalak Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sürecek. Bu süre zarfında belirtilen mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Efeler'de elektrik kesintisi

Saat: 09:00 - 09:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kemer Mh.

Açıklama: Kısa süreli şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Saat: 10:00 - 15:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Mesutlu Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacak.

Saat: 10:00 - 15:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Mesutlu Mh. (Merkez Sokak ve çevresi)

Açıklama: Geniş kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik akışı kesilecek.

Saat: 10:30 - 11:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Şebeke bakım çalışmaları süresince enerji kesintisi yapılacak.

Saat: 11:30 - 12:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Elektrik kesintisi şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.

Saat: 12:30 - 13:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Kısa süreli enerji kesintisi yapılacak.

Saat: 13:30 - 14:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Mimar Sinan Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik akışı kesilecek.

Saat: 15:30 - 17:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Güzelhisar Mh.

Açıklama: Uzun süreli elektrik kesintisi, şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Saat: 09:00 - 10:00

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh. (5011/1 Kazak Kahve Sk.)

Açıklama: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında enerji kesintisi olacak.

Saat: 10:00 - 10:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Kısa süreli şebeke bakım kesintisi yapılacak.

Saat: 14:00 - 14:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme çalışmaları sırasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Saat: 15:00 - 15:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Kısa süreli elektrik kesintisi, bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Saat: 16:00 - 16:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalle: Kardeşköy Mh.

Açıklama: Şebeke bakım çalışmaları sırasında enerji kesintisi yaşanacak.

Saat: 17:00 - 17:30

Bölge: Efeler / Aydın

Mahalleler: Mimar Sinan Mh., Kardeşköy Mh., Gerenkova Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintisi yapılacak.

Bozdoğan ve Nazilli'de elektrik kesintisi

Saat: 10:00 - 13:00

Bölge: Bozdoğan / Aydın

Mahalleler: Başalan Mh.

Açıklama: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Saat: 09:00 - 11:00

Bölge: Nazilli / Aydın

Mahalleler: Işıklar Mh., Esentepe Mh., Aksu Mh., Rahmanlar Mh.

Açıklama: Elektrik şebekesi bakım çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.