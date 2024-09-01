Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Lavrov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir toplantı daha düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Lavrov, geçen yıl yapılan toplantılarda Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli koşulların tartışıldığını belirtti.

Türkiye'nin hazırlığı

Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den asker çekme konusunda görüşmeye hazır olduğunu, ancak bu sürecin belirli parametreler üzerinde anlaşılmasını gerektirdiğini söyledi. Mültecilerin geri dönüşü ve terör tehditleri gibi konuların da ele alındığını belirtti.

Suriye'nin talepleri

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve teröre destek verilmesinin durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. Esad, bu konularda net bir referansa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuş ve ilişkilerin geçmişteki düzeye getirilmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda olumlu bir yaklaşım sergilediğini ve arabuluculuk için uluslararası destek olduğunu ifade etmişti.