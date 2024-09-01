Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "uçak düştü" ihbarı üzerine ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, ihbarın yapıldığı bölgeye intikal etti.

Helikopter ihbarı da asılsız çıktı

İhbarı değerlendiren ekipler, kısa süre sonra bilgi edinerek ihbarın "helikopter kazası" olarak düzeltildiğini öğrendi. Yalova Hava Meydan Komutanlığı ile iletişime geçildiğinde, komutanlık yetkilileri, kendilerine ait herhangi bir uçak ya da helikopterin kazaya karışmadığını bildirdi.

İhbarın aslı ortaya çıktı

Olay yerindeki incelemelerin ardından, ihbarı yapan vatandaşın alçak uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağını gördüğü ve uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını gördüğü öğrenildi. Vatandaşın bu dumanı uçağın düşmesi olarak yorumlayıp çağrı merkezini aradığı belirlendi. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit ederek olay yerinden ayrıldı.