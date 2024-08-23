Bademler Sanat Köyü'nde yer alan Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi, hem tarih hem de kültür meraklıları için özel bir ziyaret noktası. Burada, Türk kültürünün derinliklerine inme fırsatını yakalayabilirsiniz. Müzede, etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ'un eşsiz koleksiyonu sizi bekliyor.

Sabiha Tansuğ'un hayatı ve koleksiyonları

Sabiha Tansuğ, 1941'de ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiş ve ilkokulu çeşitli kasabalarda okumuştur. Köylerde gördüğü geleneksel düğün çeyizleri ve kıyafetler, onun kültürel birikimini oluşturmada önemli bir rol oynamıştır. İzmir Göztepe Kız Sanat Enstitüsü'nde eğitim aldıktan sonra, çocukluk anılarından esinlenerek farklı bir bakış açısı geliştirmiştir.

İstanbul'a taşındığında, seçkin aileler için elbiseler dikerek yaşamını sürdürdü. Yurtdışında yaptığı seyahatler sırasında, Paris'ten Viyana'ya, Londra'dan Japonya'ya kadar birçok ülkenin giyim kültürlerini inceledi. Bu araştırmalar, Sabiha Tansuğ'un geleneksel kıyafetler üzerine geniş bir bilgi birikimi edinmesine yardımcı oldu.

Pierre Loti Kahvesi ve etnografya

Sabiha Tansuğ, Türk kültürünü yansıtan Pierre Loti Kahvesi'ni restore ederek, kahvehanelerde bir ilke imza attı. Türkiye'de bir kahvehanenin ilk kez turizm belgesi almasını sağladı ve böylece etnograf kimliğini pekiştirdi.

Etnografya Müzesi ve koleksiyonlar

Sabiha Tansuğ'un müzesinde, binlerce yıllık kültürün izlerini taşıyan özel koleksiyonlar sergileniyor. En dikkat çekici eserlerden biri, "40 Kadın Anadolu Başlığı" sergisi için hazırlanan koleksiyon. Ayrıca, 1971-1979 yılları arasında kullanımda olan 50 kuruşluk banknotların üzerine Ankara Gelin Başlığı'nın fotoğrafı basılmıştır. Sabiha Tansuğ, bu sayede dünyada paranın üzerine resmi basılan ilk halktan kişi olarak tarihe geçmiştir.

Ziyaret bilgileri

Bademler Sanat Köyü'nde yer alan Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi, tarih ve kültür meraklıları için bir hazine niteliğindedir. Ziyaretiniz sırasında, Sabiha Tansuğ'un hayatı ve çalışmalarına dair daha fazla bilgi edinme şansı bulacaksınız. Ayrıca, koleksiyonlar arasındaki detaylı ve eşsiz eserler, size geleneksel Türk kültürünün derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı sunacak.

Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi, kültürel zenginlikleri ve tarihî mirası bir araya getiren önemli bir mekan. Hem tarih hem de kültür meraklıları için keyifli bir ziyaret deneyimi sunan bu müze, size eşsiz bir kültürel yolculuk vaat ediyor.

Bademler Sanat Köyü ve Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi, Bademler Sanat Köyü içinde yer almaktadır. Bademler, İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel bir köydür.

Nasıl ulaşılır?

İzmir Merkez'den Bademler Sanat Köyü'ne ulaşım:

Özel araç ile: İzmir şehir merkezinden Seferihisar’a gitmek için İzmir- Seferihisar Yolu (D-550) üzerinden yaklaşık 45 kilometre yol almanız gerekecek.

Seferihisar’a ulaştığınızda, köy tabelalarını takip ederek Bademler Sanat Köyü’ne yönlendiren işaretlere ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Seferihisar’a otobüs ile ulaşabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Seferihisar otobüsleri ile Seferihisar’a varabilirsiniz.

Seferihisar’a vardıktan sonra, köye ulaşmak için yerel minibüs veya taksi kullanabilirsiniz. Bademler Sanat Köyü, Seferihisar’ın merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır.

Adres: Bademler Sanat Köyü, Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi Bademler Köyü, Seferihisar, İzmir, Türkiye.

Ziyaret bilgileri:

Açılış Saatleri: Genellikle haftanın her günü açıktır, ancak ziyaret etmeyi planladığınız gün için telefonla doğrulama yapmanızda fayda var.

Giriş Ücreti: Müze giriş ücreti hakkında bilgi almak için önceden aramanız önerilir.

Kültürel bir keşif ve tarih dolu bir gezinin keyfini çıkarmak için Sabiha Tansuğ Etnografya Müzesi sizi bekliyor!