Modern saç boyaları, kimyasal bileşenler ve karmaşık formüller içerirken, geçmişte insanlar bu amaçla doğal ve geleneksel yöntemlere başvuruyordu. İşte, saç boyası olmadan önce insanların tercih ettiği bazı yöntemler:

Bitkisel Özler ve İksirler: Antik dönemlerde, bitkisel özler saç rengini değiştirmek için yaygın olarak kullanılıyordu. Örneğin, safran, hibiskus ve ceviz kabuğu gibi bitkiler, saç rengini koyulaştırmak veya hafifçe değiştirmek için kullanılıyordu. Sedef otu ve kına, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinde saç rengini değiştirmek için tercih edilen bitkisel çözümler arasındaydı.

Kına: Kına, saç boyamada en eski ve en yaygın kullanılan malzemelerden biridir. Bu doğal madde, hem saç rengini koyulaştırmak hem de parlaklık vermek için kullanılır. Kına, özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya kültürlerinde uzun bir geçmişe sahiptir ve saç boyasının yanı sıra vücut süslemelerinde de kullanılmıştır.

Ceviz Kabuğu ve Çay: Ceviz kabuğu, koyu kahverengi ve siyah tonları elde etmek için kullanılıyordu. Kabuğun kaynatılmasıyla elde edilen öz, saçı boyamak için kullanılırdı. Çay ve kahve de, saç rengini koyulaştırmak ve doğal bir parlaklık kazandırmak amacıyla kullanılan yöntemler arasında yer alıyordu.

Süt ve Sitrik Asit: Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, süt ve limon suyu gibi doğal asitler kullanılarak saç rengini açmak için yöntemler geliştirilmişti. Bu malzemeler, saç telini açarak daha açık renkler elde edilmesini sağlıyordu.

Safran ve Üzüm: Safran, saç rengini daha canlı ve parlak hale getirmek için kullanılıyordu. Üzüm ve üzüm suyu da saç rengini değiştirmek ve saçı beslemek amacıyla kullanılan doğal malzemeler arasında bulunuyordu.