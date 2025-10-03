Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın saha içi disiplinini artırmak ve dengeyi sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. Başkan Saran, yıldız savunmacı Milan Skriniar ile özel bir görüşme yaparak oyuncuya takım içinde daha fazla yetki verdi.

Skriniar’a daha fazla sorumluluk

Fenerbahçe’nin mücadele gücünü yükseltmek isteyen Sadettin Saran, Milan Skriniar’a liderlik rolü yükledi. Başkan, yıldız stoperden takımın saha içi dengesini sağlamasını ve disiplin anlayışını ön plana çıkarmasını istedi.

Güven temelli bir iletişim

Saran, sadece oyuncularla değil, teknik kadroyla da yakın temas kuruyor. İlk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşen başkan, “Bu takımın hocası sensin” diyerek destek mesajı verdi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu gibi kilit isimlerle de konuşarak camia içinde güven ortamı oluşturmayı hedefledi.

Tedesco’nun çıkışı

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, son dönemde alınan sonuçlarla takım adına umut veren bir grafik sergiliyor. Avrupa Ligi’nde Nice karşısında gelen galibiyet, sarı-lacivertlilerin üst üste ikinci zaferi oldu. Bu süreç, kulüp içinde pozitif bir hava yarattı.