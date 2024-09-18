Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmeleri amacıyla "Okul Servis Araçları ile Güvenli Taşıma" konulu bir toplantı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu'nun başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla düzenlenen toplantı, taşımalı eğitim süreçlerinin iyileştirilmesini hedefliyor.

Toplantının amacı ve içeriği

Taşımalı Eğitimde Güvenlik: Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde erişimini sağlamak ve taşımalı eğitim işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi amacı tartışıldı. Bu çerçevede, öğrenci güvenliği ön planda tutuldu.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğrencilerin yaşadığı sorunlar, karşılaşılan aksaklıklar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, okul servis araçlarının denetimi ve okul servis araçları yönetmeliği hakkında bilgi verildi.

Araç Şartları ve Personel Sorumlulukları: Toplantıda, okul servis araçlarında aranacak şartlar ve şoför/rehber personelinin görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu. Bu konular, öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için büyük önem taşıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün açıklamaları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2024-2025 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. En değerli varlıklarımız evlatlarımızın canını sizlere emanet ediyoruz. Bizler öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Sizlerin de öğrencilerimizin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için elinizden geleni yapmanız gerekmektedir. Bir problem yaşadığınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Kazasız belasız, öğrencilerimizin güven içinde okullarına ulaştığı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Toplantıya katılan tüm servis şoförlerimize, rehber personellerimize ve kooperatif yetkililerimize teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.