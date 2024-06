Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları, Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın görüşmesine dayanarak yayınlandı. Kısa sürede yayılan haber, daha sonra revize edilerek yeniden yayınlandı.

İddialara göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek görevinden affını istedi. Ancak Resmi Gazete'de bu konuda henüz bir karar yayımlanmadı ve Bakan Koca tarafından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gece saat 02:40 itibarıyla Resmi Gazete'de iddiaya dair bir karar yer almazken, Saymaz'ın Koca ile görüşmesine dayanan haber hızla yayıldı ve ardından "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifasını Sundu" başlığıyla yeniden yayınlandı. Son olarak, "İddia: Sağlık Bakanı İstifa Etti" başlığıyla revize edilerek sunuldu.

AK Parti kampında tartışma

Haberin içeriğine göre, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında, Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede vefat eden bir yakını hakkında bakanlığı eleştirmişti. Koca ise buna karşılık, ilgili sağlık müdürünün milletvekilinin talebi üzerine atandığını ve özel hastanelerle ilgili denetimlerin başlatıldığını, ancak yine milletvekili tarafından durdurulduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmaya dahil olarak, sağlık hizmetlerinde özel-devlet ayrımının yapılmaması gerektiğini ve gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Bu tartışma, Bakan Koca ile AK Parti arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu.

İstifa iddialarının arkası

İddialara göre, Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla ulaşarak affını istedi ve Erdoğan bu talebi kabul etti. Bir diğer iddiaya göre ise, Erdoğan, Koca'dan istifasını talep etti. Bakan Koca'nın istifasının bu gece Resmi Gazete'de yayımlanabileceği belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Bakan Koca'ya istifa iddialarını sorduğunda, Koca şu yanıtı verdi: "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda." Ayrıca, Cumhurbaşkanı ile her zaman görüştüklerini belirtti.

