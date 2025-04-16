DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Halk TV canlı yayınında Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oluç, Önder’in daha önce kontrol altında tutulan bir kalp rahatsızlığı olduğunu ve geçirdiği kriz sonrası uzun sürecek bir ameliyata alındığını söyledi.

“Ağır bir kriz atlattı, doktorlardan haber bekliyoruz”

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Halk TV canlı yayınında Ekrem Açıkel’in sorularını yanıtladı. Açıklamasında Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığına dikkat çeken Oluç, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef ağır bir kriz atlattı. Doktorlardan haber bekliyoruz. Ameliyat uzun sürecek gibi görünüyor. Grup Başkanvekilleri ve Eşbaşkanlarımızla İstanbul’a doğru yola çıktık. Krizin nasıl başladığını bilmiyoruz. Haberi aldığımızda ileri aşamadaydı.”

“Görevini önemseyerek yapıyordu”

Oluç, Önder’in yoğun bir siyasi tempoda çalıştığını ve sağlığını zaman zaman geri planda tuttuğunu ifade etti:

“Süreç için yoğun bir tempodaydı. Sağlığını zaman zaman aksattı ancak görevi çok önemsediği için yapıyordu. Daha önce de kalp rahatsızlığı vardı ama kontrol altındaydı.”