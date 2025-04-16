DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Meclis Başkanvekili S. Süreyya Önder’in geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan resmi açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili S. Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” denildi.

Tedavi süreci yakından takip ediliyor

Önder’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmasa da, tedavisinin sürdüğü ve doktorların kontrolünde olduğu belirtildi. Partiden yapılan açıklamalarda da sürecin titizlikle izlendiği ifade edildi.