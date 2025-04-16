DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili S. Süreyya Önder’in sağlık durumu gündemdeyken özel hayatı da merak konusu oldu. 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da dünyaya gelen Önder’in evli olup olmadığına dair güncel kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır.

S. Süreyya Önder’in çocuğu var mı?

Kamuya açık kaynaklara göre Önder’in bir kızı bulunmaktadır. Kızının adı Ceren Önder Kandemir’dir. Ancak ailesi ve özel hayatına dair bilgiler basına yansımamıştır.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Önder, sinema ve siyaset alanında uzun yıllar aktif olmuştur. Yönetmen, senarist, oyuncu ve gazeteci kimliklerinin yanı sıra, 2011 yılında İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiş; 2015 seçimlerinde Ankara’dan, 2023 seçimlerinde ise DEM Parti’den İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. Aynı zamanda İmralı heyetinde yer almakta ve TBMM Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.