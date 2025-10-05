Gaziantep’te hastaları para karşılığında muayene edip usulsüz sağlık raporu düzenlediği belirlenen doktor M.T. tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te sağlık skandalı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu bir sağlık merkezinde usulsüzlük tespit etti.

Araştırmalar, doktor M.T.’nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporları düzenlediğini ortaya koydu.

Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edilmiş fakat teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor M.T. dahil 4 kişi tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.