Ege TV’de yayınlanan Sağlık Turizmi Gündemi programında, Uluslararası Marketing ve Dijital Pazarlama Uzmanı Bihter Kocaçınar sağlık turizminin pazarlama stratejileri üzerine önemli bilgiler sundu. Programın sunucusu Ahmet Kandemir ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında, sağlık turizminde başarılı olmanın yollarını, uluslararası pazarlama stratejilerini ve yasal gereklilikleri ele aldı.

Sağlık turizminde pazarlama stratejileri

Bihter Kocaçınar, sağlık turizminin uluslararası arenada tanıtılmasında pazarlamanın önemini vurguladı. Sağlık turizmi için markalaşmanın ve etkili bir dijital varlık oluşturmanın kritik olduğunu belirtti. Kocaçınar, “Sağlık sektöründeki firmalar, pazarlama stratejilerini yasal çerçeveler içinde ve uzun vadeli bir yatırım anlayışıyla geliştirmelidir,” şeklinde konuştu.

Uluslararası hedefleme ve reklam hukuku

Kocaçınar, uluslararası pazarlama stratejilerinde dil uyumunun önemine değindi. İngilizce’nin dünya çapında ana dil olarak kabul edildiğini belirterek, “Dijital materyallerimizi İngilizce hazırlamalı ve buna göre bir reklam bütçesi oluşturmalıyız,” dedi. Ayrıca, reklam hukuku konusundaki bilgilerini paylaşarak, uluslararası reklamların yerel yasal düzenlemelere uygun olması gerektiğini vurguladı.

Hedef ülke seçimi ve pazarlama taktikleri

Hedef ülkeleri belirlemede önemli faktörlere dikkat çeken Kocaçınar, sağlık turizmi için hedef ülkenin vatandaşlarının tercihlerini göz önünde bulundurarak pazarlama stratejilerini şekillendirdiklerini belirtti. Ayrıca, “Sağlık turizminde pazarlama ikiye ayrılır; ihtiyaç karşılayan ve ihtiyaç yaratan reklam grupları. Estetik sektörü daha çok ihtiyaç yaratma odaklıdır,” şeklinde açıklamada bulundu.

Uzun vadeli yatırım ve rekabet stratejileri

Sağlık turizminin uzun vadeli bir yatırım gerektirdiğine dikkat çeken Kocaçınar, kısa vadede yüksek getiriler elde etmenin zor olduğunu ifade etti. “Sağlık turizmi, sabır ve mali yatırımlar gerektiren bir alandır. Rakiplerin harcadığı bütçeleri aşmak için hazırlıklı olmalısınız,” dedi.

Reklam hukuku ve yasal çerçeve

Kocaçınar, sağlık turizminde reklamların kısıtlanmasına yönelik yasal düzenlemeleri de ele aldı. Türkiye’de ve reklam verilen diğer ülkelerdeki reklam yönetmeliklerine uygun hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. Yanlış bir reklam yayınının yasal sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İnsan odaklı yaklaşım ve veri yönetimi

Veri yönetiminin önemine de değinen Kocaçınar, “Sağlıklı veri yönetimi ve etkili hasta takip süreçleri ile verilerin kalitesini artırabiliriz,” dedi. Ayrıca, satış ekiplerinin tıp diline hakim olmalarının ve insan odaklı bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurguladı.

Bihter Kocaçınar’ın Sağlık Turizmi Gündemi programındaki bu değerli açıklamaları, sağlık turizmi alanında başarılı bir strateji oluşturmak isteyenler için önemli ipuçları sunuyor. Sağlık turizminde rekabet avantajı sağlamak ve etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmek için bu tavsiyeleri dikkate almak faydalı olabilir.