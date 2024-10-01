Kahramanmaraş’ta, sahte altın üreterek piyasaya süren bir çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Operasyonun detayları

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkoğlu ilçesinde üretilen sahte altınların Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğüne dair ihbarlar aldı. Bunun üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen araştırmalar sonucunda, 20 kişinin sahte altın üretim sürecine dahil olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplamda 15 ara yakalama gerçekleştirilirken, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, suç delillerini toplamak ve şüphelileri yakalamak amacıyla Kahramanmaraş ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Ele geçirilen malzemeler

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu uyarıcı madde ve sahte altın ele geçirildi. Toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, soruşturmayı titizlikle sürdürmeye devam ediyor.