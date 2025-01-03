Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 47 yaşındaki Sibel Efe, 2 gündür haber alınamıyordu. Efe'nin yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Efe, evinde ölü olarak bulundu.

Olayın ardından inceleme başlatıldı

Efe'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere sevk edildi. Efe'nin ölümüne dair kesin bir açıklama henüz yapılmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sibel Efe'nin geçmişi ve ailesi

Öğrenilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Sibel Efe, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde hizmetli olarak görev yaparken bir yıl önce emekli olmuş ve eşiyle ayrı yaşıyordu.