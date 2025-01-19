Şakir Paşa Ailesi Ve Trump Arasındaki Şaşırtıcı Bağlantı Gün Yüzüne Çıktı!

Osmanlı kültür ve sanat dünyasında iz bırakan Şakir Paşa Ailesi'nin hikayesi, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı belgeselle yeniden gündeme taşındı. Belgesel, ailenin modern sanata öncülük eden isimlerinden Fahrelnissa Zeid’in, ABD eski Başkanı Donald Trump’la beklenmedik bağlantısını da ortaya koydu.

Trump’ın portresi yapılmış!

İddialara göre Fahrelnissa Zeid, 1980’lerin sonlarında genç bir iş insanı olan Trump’ın portresini yaptı. Zeit Magazin arşivinde bulunan bir fotoğraf, bu portreyle ilgili ilk somut kanıt olarak sunuldu. Portrede Zeid’in imzası ve Arapça ifadeler yer alırken, Trump’ın bu eseri "fazla büyük" ve "beklentilerinin dışında" bularak eleştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca, portredeki ifadeyi "fazla efemine" bulduğu öne sürüldü.

Zeid’in eserlerinde cinsiyet rollerini belirsizleştiren yaklaşımı, Trump’ın tepkisinin nedeni olarak gösteriliyor. Eserin bugünkü akıbeti ise bilinmiyor; portre ya korunmadı ya da imha edildiği düşünülüyor.

Fahrelnissa Zeid kimdir?

Şakir Paşa Ailesi’nin etkili bir üyesi olan Fahrelnissa Zeid, 20. yüzyılın önde gelen sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Zeid’in Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, oradan uluslararası arenaya uzanan yaşamı, sanatı kadar geniş ilişkiler ağıyla da dikkat çekiyor.

Zeid, Atatürk’ün davetlerine katılmış, Berlin’de Hitler’in resepsiyonlarında bulunmuş ve Londra’daki sergilerinde Kraliçe Elizabeth’i ağırlamıştır. Modern Türk sanatının dünya çapında tanınmasında öncü rol oynayan sanatçı, özellikle soyut ve figüratif unsurları harmanlayan eserleriyle sanat tarihine geçti.