Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yer alan Saklıkent Kanyonu'nda, 9 Ağustos 2024 tarihinde bir kaya parçasının düşmesi sonucu iki Rus turist yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi.
Yaralı turistlerin tedavileri sürüyor
Kaya düşmesi sırasında vücutlarında kırıklar oluşan turistler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turistlerin tedavi süreçlerinin sürdüğü belirtildi.
Kanyona girişler kapatıldı
Olayın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Saklıkent Kanyonu'na girişler geçici olarak durduruldu.
Kaynak: İHA