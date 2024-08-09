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Olayın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Saklıkent Kanyonu'na girişler geçici olarak durduruldu.

Kaya düşmesi sırasında vücutlarında kırıklar oluşan turistler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turistlerin tedavi süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yer alan Saklıkent Kanyonu 'nda, 9 Ağustos 2024 tarihinde bir kaya parçası nın düşmesi sonucu iki Rus turist yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi.

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