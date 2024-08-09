Balıkesir Belediyesi, 8 Ağustos 2024 tarihinde şehir genelinde bazı bölgelerde su kesintileri olabileceğini duyurdu. Bu kesintiler, günlük yaşamı etkileyebilir ve su hizmetlerinde aksamalara neden olabilir.

Güncel bilgilere erişim

Vatandaşların su kesintileri hakkında hazırlıklı olmaları ve en güncel bilgileri takip etmeleri önerilmektedir. Su kesintilerinin detayları, kesinti saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili bilgi almak için Balıkesir Belediyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret etmek en doğru yol olacaktır. Belediye, site üzerinden düzenli olarak bilgilendirme yaparak vatandaşları güncel durumlardan haberdar edecektir.