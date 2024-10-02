Geçen sezon FIBA Europe Cup’ta ülkemizi temsil eden Manisa Basket, bu yıl ilk kez katıldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı. H Grubu'ndaki ilk maçında, geçen sezonun Final Four takımlarından UCAM Murcia'yı deplasmanda 103-97’lik skorla mağlup eden Manisa, önemli bir galibiyet elde etti.

Zafer uzatmalarda geldi

Zorlu bir yolculuğun ardından maça çıkan Manisa Basket, normal süresi 85-85 biten karşılaşmada, NBA patentli yıldızı Saben Lee'nin 36 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik müthiş performansıyla uzatmada zafer kazandı. Yeni antrenörü Ertuğ Tuzcukaya yönetiminde ilk maçına çıkan Manisa, galibiyetle son 16 turu için avantaj sağladı. Tuzcukaya, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın son çeyrek ve uzatmada karakter gösterdiğini belirterek, yetenekli olduklarını herkese kanıtladıklarını söyledi. Manisa Basket, haftaya FMP Belgrad ile karşılaşacak.