Salihli Ticaret Ve Sanayi Odası’ndan Başarılı Öğrencilere Ödül Yağmuru

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite ve lise giriş sınavlarında üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi. Bu yılki törende, üniversite sınavında ilk 3 bine giren 12 öğrenci ve Galatasaray Lisesi'ne 500 tam puanla giren Bedri Topçu, Salihli TSO'nun ödül listesinde yer aldı.

Salihli TSO’dan eğitimde başarıya destek

Salihli TSO, eğitim alanında gösterdiği desteklerle takdir toplamaya devam ediyor. Üniversite sınavında ilk 3 bine giren öğrencileri ödüllendirme geleneğinin dokuzuncusunu gerçekleştiren TSO, bu yıl ayrıca Galatasaray Lisesi'ne tam puanla giriş yapan Bedri Topçu'yu da ödül listesine ekleyerek başarıyı teşvik etti. Ödül töreninde, 12 öğrenci Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yerleşme imkanı buldu.

"Fen lisesi eksikliği büyük bir üzüntü"

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, törende yaptığı konuşmada, Salihli’de bir fen lisesi bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. Yüksel, tüm çabalarına rağmen bu konuda ilerleme kaydedemediklerini ifade ederek, Salihli’nin eğitim alanındaki lider pozisyonunu yitirdiğine dikkat çekti. "Başarılı gençlerimiz, komşu ilçelerin fen liselerine gitmek zorunda kalıyor," diyen Yüksel, Galatasaray Lisesi’ne tam puanla giriş yapan Bedri Topçu’yu da tebrik etti.

Başarıya giden yolda aile desteği

Ödül töreninde konuşan Yüksel, başarıda aile desteğinin önemine değinerek, öğrencilerin başarısında ailelerin rolünün büyük olduğunu vurguladı. Ayrıca, öğretmenlerin de başarıdaki katkılarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Yüksel, gençlere gittikleri yerlerde Salihli’nin tanıtımını yapmaları ve okulu bitirdikten sonra memleketlerine dönerek burada iş yaşamını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ödüller ve hediye kitaplar

Dereceye giren öğrencilere, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından birer altın, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Nutuk" adlı eseri ve Salihli’nin tanıtım kitapçığı hediye edildi. Bu anlamlı tören, Salihli TSO'nun gençlerin eğitimine verdiği önemin bir göstergesi olarak hafızalarda yer etti.

Ödül alan öğrenciler ve kazandıkları okullar:

Ahmet Birer - Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng. burslu)

Asrın Helva - Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Beste Türker - Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mehmet Aydın Gürbüz - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Esra Bulanık - İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İng. burslu)

Nur Hilal Sakarya - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi PDR

Feride Yılmaz - Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Defne Karagöz - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Feyza Nur Boncuklu - Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği

Enis Doğukan Koçak - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ömer Emre Çörük - Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bedri Topçu - Galatasaray Lisesi (500 tam puan)