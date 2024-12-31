Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı akşamı halkın huzurunu bozan davranışların önüne geçmek için uyarılarda bulunarak, güvenli bir kutlama çağrısında bulundu.

Salihli Emniyet Müdürlüğü’nden yılbaşı uyarısı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık 2024 yılbaşı gecesi kutlamalarında huzurun bozulmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle havaya ateş açılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması ve trafik güvenliğini tehdit edecek şekilde konvoy yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

“Huzura Kurşun Sıkmayın” çağrısı

Yapılan uyarıda, “Yılbaşı sevinciniz, bir başkasının üzüntüsü olmasın. Huzura kurşun sıkmayın, yılbaşı gecesi silahlar atılmasın, hayatlar solmasın, silahtan çıkan ses kaybedilen bir nefes olmasın” ifadelerine yer verildi. Bu çağrıyla Salihli halkının, güvenli ve huzurlu bir kutlama yapması hedefleniyor.